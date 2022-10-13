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الجزائر

اجتماع لقادة أركان جيوش الساحل بالجزائر

الشروق أونلاين
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اجتماع لقادة أركان جيوش الساحل بالجزائر
ح.م

تحتض الجزائر، الخميس، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس، اجتماعا لقادة أركان جيوش الساحل.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري “يشارك السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم في الدورة غير العادية لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تنعقد على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة”.

وأوضح “الدورة بمبادرة من الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم كلا من الجزائر، النيجر، موريتانيا ومالي”.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية  فقد خص رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة باستقبال على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس.

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