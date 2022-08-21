اجتماع لقادة 6 دول عربية في القاهرة بدعوة من السيسي

يجتمع قادة 6 دول عربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم الإثنين، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد نحو شهر على عقد اجتماع مشترك مع الولايات المتحدة بحضور قادة نفس الدول في السعودية.

وذكرت قناة “المملكة” التلفزيونية الرسمية في الأردن يوم الأحد، أن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، سيشارك في قمة عربية تستضيفها مصر.

ويضمّ الاجتماع، حسب المصدر ذاته، قادة كلّ من مصر والأردن والعراق والإمارات والبحرين، “بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في العديد من القضايا التي تهم المنطقة على غرار القضية الفلسطينية”.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد شهر على اجتماع سابق استضافته السعودية، بمشاركة نفس الدول، إلى جانب الولايات المتحدة.