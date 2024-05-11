اجتماع للحكومة حول العقار الصناعي والرقمنة وترقية تسيير الشواطئ

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم السبت اجتماعًا للحكومة، خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتفعيل الكامل للمنظومة الجديدة للاستثمار والعقار الاقتصادي.

حيث قدّم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني خلال الاجتماع، عرضا حول مدى تقدم عملية تنصيب الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى.

وستتولى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، مهام القيام بعمليات التهيئة والربط بالطرقات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعية، يضيف البيان.

وفي إطار تسريع مسار الرقمنة، استمعت الحكومة إلى عرض حول الجوانب المتعلقة بمتابعة أشغال إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية.

وتناولت الحكومة بالدراسة أيضا، سبل تعزيز الإطار التنظيمي لكيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة.

وفي إطار استكمال التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف القادم، تناولت الحكومة بالدراسة، عددا من التدابير المتعلقة بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

وتهدف هذه التدابير إلى ترقية تسيير الشواطئ وتوفير خدمات ذات جودة عالية للمصطافين، يقول بيان الوزارة الأولى.