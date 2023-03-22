اجتماع للحكومة حول المزارع النموذجية وصيانة السدود

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، لتقديم عروض تتعلق بقطاعي الفلاحة والتنمية الريفية، والأشغال العمومية.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد درست الحكومة في هذا الاجتماع، عرضا قدّمه وزير الفلاحة حول المزارع النموذجية وآفاق تطويرها.

وسمح العرض ببيان القدرات الانتاجية لهذه المزارع، ونموذج تنظيمها، والنتائج المحققة في إطار الأهداف المنوطة بها، يضيف البيان.

وتمّ التأكيد في هذا السياق، على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع وفق مقاربة تتضمن إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وتتمثل المقاربة الجديدة المعتمدة في وضع المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، على نحو يسمح لها بالاضطلاع بدور أكبر في إنجاز مخططات الإنتاج لقطاع الفلاحة.

من جهة أخرى، قدّم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عرضا حول “إشكالية تراكم الرمال على مستوى الموانئ وتوحل السدود على المستوى الوطني”.

وتناول العرض البرنامج الجاري إنجازه لجَرْف 11 ميناءً وملجأ للصيد البحري وميناء تجاريا. وكذا عمليات نزع الطَّمْي التي تخص حاليا 11 سدّا.

وقد تقرّر عقب هذا العرض، وضع مخطط تدخل يشمل عمليات الدراسة التي يتعين تسجيلها، وأساليب العمل الواجب اتباعها، مع الأخذ في الحسبان طبيعة هذه المنشآت القاعدية.