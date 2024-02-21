اجتماع للحكومة حول 4 قطاعات

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خُصّص لدراسة مشاريع قوانين وملفات تتعلّق بقطاعات النقل والرقمنة والعمل والتعليم العالي والبحث العلمي.

فحسب بيان للوزارة الأولى، تناول الاجتماع “المشروع التمهيدي لقانون المرور. الذي يهدف إلى تحديد عناصر الإستراتيجية الوطنية للسلامة والوقاية من حوادث المرور”.

كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتسريع تنفيذ عملية الرقمنة، إلى عرض حول التقدم الحاصل في رقمنة عقود التعمير.

وذلك من خلال “وضع إطار قانوني لمرافقة وتطوير الوسائط الإلكترونية، المخصّصة لمعالجة جميع المراحل المتعلقة بإيداع طلبات هذه العقود، وتحضيرها وتسليمها”.

كما واصلت الحكومة استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، ومحاور الإستراتيجية المستقبلية المقترحة بشأن حاملي شهادات الدكتوراه.

حيث تتضمن هذه الاستراتيجية “الآليات الكفيلة بتنظيم هذا التكوين الجامعي ذي التأهيل العالي، وضمان تكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني”، يوضح البيان.