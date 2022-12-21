اجتماع للحكومة لدراسة مشاريع وعروض في 6 قطاعات

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة. وقد خصّص لدراسة مشاريع وعروض تتعلّق بقطاعات العدل، المالية، الأشغال العمومية، الصحة، السكان، والفلاحة.

ودرست الحكومة في مستهل اجتماعها، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالوقابة من الاتجار بالبشر ومكافحته، قدمه وزير العدل حافظ الأختام.

كما قدّم وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب، في المؤسسات العمومية للصحة.

وتطرق اجتماع الحكومة أيضا إلى مشروع إطلاق عملة رقمية للبنك مركزي الجزائري، الذي تمّ تناوله في اجتماع سابق.

البيان الكامل لاجتماع الحكومة: