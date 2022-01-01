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الجزائر

اجتماع لمجلس الوزراء برئـاسة الرئيس تبون هذا الأحد

الشروق أونلاين
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اجتماع لمجلس الوزراء برئـاسة الرئيس تبون هذا الأحد

يترأس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين للبلديات، وتنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.

بيان رئاسة الجمهورية:

يترأس، غدا، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين للبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.

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