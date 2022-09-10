اجتماع لمجلس الوزراء لدراسة مشاريع في 5 قطاعات

يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الأحد، حسب بيان للرئاسة.

الاجتماع سيتناول مشروع بيان السياسة العامة للحكومة، ومشاريع قوانين تخص تنظيم المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة وعملهما.

كما يتضمن اجتماع مجلس الوزراء دراسة مشاريع قوانين الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، الوقاية من الفساد ومكافحته.

كما سيتخلل الاجتماع عرضين اثنين يتعلقان بأمن الطرقات والمنصة الرقمية للمستثمر، يضيف ذات البيان.