اجتماع لوزارة التربية حول استئناف الدراسة بعد عطلة الربيع

ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد مساء الخميس، ندوة وطنية خصّصت لتحضير استئناف الدراسة بعد عطلة الربيع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وشارك في هذه الندوة عبر التحاضر عن بعد، كل من إطارات الإدارة المركزية، ومديري التربية. ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وأكّد الوزير بلعابد خلال هذه الندوة أن “نسبة تنفيذ البرامج التعليمية تسير بوتيرة عادية”. وأرجع ذلك “للمجهودات المبذولة من طرف الجميع”.

وبخصوص تحضير ومباشرة أعمال الثلاثي الثالث، شدّد الوزير على “وجوب احترام رزنامة الإجراءات العملياتية المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي 2024-2025”.

وتتضمن هذه الأعمال “الحركة التنقلية، تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة، والدخول والخروج الولائي”. وهي عمليات تُسيّر عبر النظام المعلوماتي لوزارة التربية.

وحول التحضير للامتحانات المدرسية الوطنية، أمر الوزير “بمباشرة خلايا التنشيط والمتابعة على مستوى مديريات التربية، لأعمالها ابتداء من يوم الأحد 31 مارس 2024”.