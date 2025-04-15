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اقتصاد
في ظل ارتفاع الطلب وتوسع خارطة الاستهلاك:

اجتماع متعدد القطاعات لتنسيق جهود تأمين واستدامة إمدادات الوقود

الشروق أونلاين
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اجتماع متعدد القطاعات لتنسيق جهود تأمين واستدامة إمدادات الوقود
وزارة الطاقة
جانب من الاجتماع، 15 أفريل 2025.

عقد وزراء الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والصناعة، والنقل، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، اليوم الثلاثاء، 15 أفريل، اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة الطاقة، لتدارس سُبل تعزيز تأمين واستدامة إمدادات الوقود ونقل المحروقات على المستوى الوطني، في إطار دعم الأمن الطاقوي الوطني.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، تم خلال الاجتماع تقديم عرض تقني حول وضعية تموين السوق الوطنية بالوقود، والقدرات اللوجيستية لنقل وتخزين وتوزيع المحروقات، مع التطرق إلى التحديات المسجلة في المناطق النائية والمعزولة، وسبل تدعيم البنية التحتية لضمان استمرارية التموين.

الاجتماع ناقش كذلك آليات تحسين التكامل بين مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة الطاقوية، وأهمية اعتماد حلول لوجيستية مبتكرة، لاسيما عبر إدماج المؤسسات الناشئة في تطوير أدوات رقمية لمتابعة وتسيير حركة الوقود.

وأكد الوزراء على ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق بين القطاعات لضمان خدمة عمومية فعالة، لاسيما في ظل ارتفاع الطلب وتوسع خارطة الاستهلاك، معتبرين أن التموين المنتظم بالوقود يعد أحد مرتكزات الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية الوطنية.

في ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على إعداد خطة عمل مشتركة وديناميكية، تتضمن تحديث البنية التحتية، وتعزيز وسائل النقل والتخزين، وتطوير أنظمة رقمية لمراقبة الشبكات، وتكوين الموارد البشرية، بهدف ضمان ديمومة تموين السوق الوطنية بالمحروقات، وفقا لذات المصدر.

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