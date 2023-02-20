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تحضيرات رمضان ومشاريع الطاقة والسكك الحديدية أمام مجلس الوزراء
الجزائر

تحضيرات رمضان ومشاريع الطاقة والسكك الحديدية أمام مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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تحضيرات رمضان ومشاريع الطاقة والسكك الحديدية أمام مجلس الوزراء
أرشيف
مجلس الوزراء

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا في قطاعات الثقافة والفنون، التجارة، الصناعة، والنقل.

وحسب بيان للرئاسة، فقد تناول الاجتماع مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية. كما استعرض الرئيس تبون وأعضاء الحكومة “عرضا تخصّ التدابير المتخذة للتموين في شهر رمضان الكريم”.

إلى جانب ذلك، قُدّمت في مجلس الوزراء عروض حول “تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم. ومشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية”.

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