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الجزائر

اجتماع مجلس الوزراء يتناول بعث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

محمد عبد المؤمن
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اجتماع مجلس الوزراء يتناول بعث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
ح.م
مجلس الوزراء

يتناول مجلس الوزراء الذي يعقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، موضوع بعث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وجاء في البيان، أن الاجتماع سيتناول “مشروع قانون يخصّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعروضا حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، وبعث الجهاز المتعلق بالمقاولة الذاتية”.

ويسمح نظام المقاول الذاتي المستحدث في الجزائر منذ عدّة أشهر، لممارسي الأنشطة المستقلة بالعمل في إطار رسمي وقانوني، والاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.

كما ينتظر منه أن يمكّن الشركات الناشئة من الاستفادة من ميزة الاستخدام المشترك لرواد الأعمال المستقلين بين عدّة شركات، بدلا من توظيف عمال دائمين.

إلى جانب ذلك، من شأن هذا النظام تسهيل تصدير الخدمات الرقمية، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة في القطاع الرقمي. وإدماج الشباب الناشطين في مجال العمل الحر في الاقتصاد الرسمي.

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