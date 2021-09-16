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اجتماع مرتقب للجنة المشتركة الجزائرية الهندية بنيودلهي

الشروق أونلاين
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اجتماع مرتقب للجنة المشتركة الجزائرية الهندية بنيودلهي
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وزير الخارجية الهندي ف. موراليدهاران الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأربعاء، وزير الدولة بوزارة  الخارجية الهندي ف. موراليدهاران، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تحضيرا لانعقاد الدورة القادمة للجنة المشتركة الجزائرية-الهندية.

وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية عبر حسابها على تويتر فإن اللجنة سيترأسها السيد الوزير مناصفة مع نظيره سوبرامانيام جايشانكار في نيودلهي.

وزير خارجية الهند في زيارة إلى الجزائر الأربعاء

يصل وزير الدولة بوزارة الخارجية الهندي ف. موراليدهاران الجزائر، الأربعاء 15 سبتمبر، في زيارة ليومين لبحث التعاون وقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وحسب بيان للخارجية الهندية: يقوم وزير الدولة للشؤون الخارجية والشؤون البرلمانية السيد ف. موراليداران بزيارة رسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2021. وستكون هذه أول زيارة له إلى البلاد.

وأوضح: خلال الزيارة ، سيستقبل الوزير من قبل رئيس وزراء الجزائر معالي السيد أيمن بن عبد الرحمن، وستجري محادثات مع وزير الخارجية معالي السيد رمطان لعمامرة وشخصيات أخرى حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما سيتلتقي مع الجالية الهندية في الجزائر خلال الزيارة.

وحسب البيان: تشترك الهند والجزائر في علاقات ممتازة متجذرة بعمق في نضالهما التاريخي المشترك ضد الاستعمار. أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يوليو 1962 ، وهو العام الذي نالت فيه الجزائر استقلالها. بلغت قيمة التجارة الثنائية بين الهند والجزائر 1.39 مليار دولار أمريكي في 2020-2021. يعمل عدد من الشركات الهندية في قطاعات مختلفة في الجزائر. ومن المتوقع أن توفر الزيارة دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.

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