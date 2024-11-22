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اقتصاد
بوخاري يشدد على تضافر الفاعلين والفعالية في الأداء

اجتماع مهم مع الرئيس تبون حول الصادرات خارج المحروقات

ف.ع
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اجتماع مهم مع الرئيس تبون حول الصادرات خارج المحروقات
ح.م
وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تضافر جميع الفاعلين والفعالية في الأداء لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال رفع الصادرات خارج المحروقات.
جاء ذلك في تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية عقب اجتماع عمل، ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خصص للصادرات.
وأوضح بوخاري في هذا الإطار بأن هذا اللقاء “المهم للغاية” يأتي “استكمالا لسياسة رئيس الجمهورية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات”.
ويتجلى ذلك -يتابع الوزير- من خلال استحداث وزارة مخصصة للصادرات، ووضع استراتيجية “واضحة المعالم” في هذا المجال.
وتقوم هذه الاستراتيجية على مجموعة من المعايير وهي “تنويع الصادرات، تضافر جميع الفاعلين دون استثناء، الفعالية في الأداء، إضافة إلى التطبيق الصارم للقرارات”، حسب بوخاري الذي أكد “السعي للعمل وفق هذه الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المسطرة ومن جهته، أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى أن اجتماع العمل المخصص للصادرات كان “مهما ومثمرا”.
وفي تصريح صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، أوضح مولى أن هذا الاجتماع تمحور حول أهمية الصادرات خارج المحروقات مع تقديم حوصلة لما تم إنجازه والأهداف المستقبلية بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أبرز مولى دور المؤسسات في الرفع من رقم أعمال الصادرات خارج المحروقات، موضحا أن إنشاء 20 ألف مؤسسة، كما هو مستهدف، سيسمح بتحقيق فوائض للإنتاج ستوجه لتعزيز الصادرات.
وبالمناسبة، هنأ رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بوخاري على تعيينه وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، مؤكدا بأن المجلس سيكون “سندا” له في مهامه.

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