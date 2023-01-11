-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

اجتماع هامّ لـ “الكاف” بِالجزائر

علي بهلولي
  • 2116
  • 0
اجتماع هامّ لـ “الكاف” بِالجزائر

تعقد “الكاف” بِالجزائر هذا الخميس اجتماعا هامّا، عشية انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وسيُشرف على الاجتماع بِالعاصمة الرئيس باتريس موتسيبي، بِحضور أعضاء المكتب التنفيذي لِهيئته، ورؤساء الاتحادات الوطنية المُنضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، على غرار جهيد زفيزف وهيئته “الفاف”.

وقالت “الكاف” في بيان لها إن الاجتماع يهدف إلى “إعادة النّظر في استراتيجية الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، وجعل الهيئة أكثر استقلالية وتنافسية على المستوى العالمي”. وأشارت إلى أن هذه المحطّة ستكون مُغلقة (بعيدا عن الإعلاميين)، بِاستثناء السّماح بِالتقاط الصور الصحفية قبيل انطلاقها.

وبعد ذلك وفي حدود السّاعة الرّابعة عصرا، يعقد باتريس موتسيبي مؤتمرا صحفيا بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

مقالات ذات صلة
نجم فرنسي سابق ينضم إلى قائمة المدافعين عن زيدان

نجم فرنسي سابق ينضم إلى قائمة المدافعين عن زيدان

المنتخب الوطني يواصل تحضيراته.. وعودة كداد ومحيوص

المنتخب الوطني يواصل تحضيراته.. وعودة كداد ومحيوص

عيسى ماندي الخاسر الأكبر في الموسم الكروي الحالي

عيسى ماندي الخاسر الأكبر في الموسم الكروي الحالي

العقد الجديد لـ “بن ناصر” بِالتفصيل

العقد الجديد لـ “بن ناصر” بِالتفصيل

شان الجزائر.. كل التفاصيل عن البطولة الإفريقية

شان الجزائر.. كل التفاصيل عن البطولة الإفريقية

“أنا محظوظ لأنني دربت بن ناصر”

“أنا محظوظ لأنني دربت بن ناصر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد