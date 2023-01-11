اجتماع هامّ لـ “الكاف” بِالجزائر

تعقد “الكاف” بِالجزائر هذا الخميس اجتماعا هامّا، عشية انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

وسيُشرف على الاجتماع بِالعاصمة الرئيس باتريس موتسيبي، بِحضور أعضاء المكتب التنفيذي لِهيئته، ورؤساء الاتحادات الوطنية المُنضوية تحت لواء الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، على غرار جهيد زفيزف وهيئته “الفاف”.

وقالت “الكاف” في بيان لها إن الاجتماع يهدف إلى “إعادة النّظر في استراتيجية الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، وجعل الهيئة أكثر استقلالية وتنافسية على المستوى العالمي”. وأشارت إلى أن هذه المحطّة ستكون مُغلقة (بعيدا عن الإعلاميين)، بِاستثناء السّماح بِالتقاط الصور الصحفية قبيل انطلاقها.

وبعد ذلك وفي حدود السّاعة الرّابعة عصرا، يعقد باتريس موتسيبي مؤتمرا صحفيا بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.