اجتماع وزاري لتسريع مشاريع غارا جبيلات والفوسفات وتعزيز البنى التحتية المرافقة

بحث اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، وفي مقدمتها مشروع استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج، مع التأكيد على تسريع إنجاز المنشآت القاعدية والمرافق المرافقة، لا سيما المتعلقة بتأمين الموارد المائية وتعزيز النقل السككي واللوجستي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تسريع المشاريع المنجمية الاستراتيجية وتعزيز السيادة الصناعية.

وجاء الاجتماع، الذي احتضنه مقر وزارة المحروقات أمس الثلاثاء، بمشاركة الأمناء العامين لوزارات المحروقات، والداخلية والجماعات المحلية، والنقل، والمناجم والصناعة المنجمية، والري، تحت إشراف الأمين العام لوزارة المحروقات، مجلد ميلود، وذلك لمتابعة مدى تقدم المشاريع المنجمية الكبرى والمشاريع المرافقة لها.

وتناول المشاركون، على وجه الخصوص، مشروع استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الفوسفات المدمج، إلى جانب مشاريع إنجاز المنشآت الضرورية للاستغلال والإنتاج، خاصة تلك المتعلقة بتأمين الموارد المائية اللازمة للوحدات الصناعية، وتعزيز قدرات النقل السككي واللوجستي بما يضمن انسيابية نقل المواد المنجمية بين مواقع الاستغلال والمعالجة والتحويل الصناعي وموانئ التصدير.

وخلال الاجتماع، جرى الوقوف على التدابير المتخذة لتأمين احتياجات وحدة المعالجة الأولية بمنجم غارا جبيلات، ومشروع إنتاج مركزات الحديد بمنطقة توميات بولاية بشار، إضافة إلى مركبات معالجة وتحويل وتثمين الفوسفات بمنطقتي بلاد الحدبة بولاية تبسة ووادي الكبريت بولاية سوق أهراس، مع التأكيد على مواصلة رفع قدرات التزويد بالمياه بما يتماشى مع مختلف مراحل دخول هذه المنشآت الصناعية حيز الخدمة.

كما استعرض المجتمعون مستوى التقدم المسجل في مشاريع النقل المنجمي، لاسيما برامج تعزيز قدرات شحن ونقل خامات الحديد والفوسفات، بما يواكب دخول الخطوط السككية حيز التشغيل والارتفاع التدريجي للإنتاج، ويضمن نقل المواد الأولية والمنتجات المحولة نحو الوحدات الصناعية الوطنية وموانئ التصدير، في إطار بناء سلسلة قيمة منجمية وصناعية متكاملة.

وأكد الأمناء العامون للقطاعات المشاركة أن المرحلة الحالية تفرض تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، ومعالجة الانشغالات التقنية والإدارية بالسرعة المطلوبة، بما يضمن احترام الرزنامة المحددة لدخول المشاريع حيز الاستغلال، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين الثروات المنجمية الوطنية، وتعزيز الإدماج الصناعي، ورفع مساهمة قطاع المناجم في تنويع الاقتصاد الوطني.

واتفق المشاركون، في ختام الاجتماع، على اعتماد آلية متابعة دورية على مستوى الأمناء العامين للقطاعات المعنية، لتقييم تقدم الأشغال، وضمان التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، واتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع إنجاز المنشآت القاعدية والمرافق المصاحبة إلى غاية دخول جميع المشاريع حيز الخدمة وفق الآجال المسطرة، بما يعزز مكانة الجزائر كقطب صناعي ومنجمي إقليمي، ويرسخ دعائم الأمن الصناعي والسيادة الاقتصادية الوطنية، وفق بيان وزارة المحروقات.