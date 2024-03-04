اجتماع وزاري لتمويل الاستثمار في القطاع الفلاحي

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد ووزير الفلاحة، يوسف شرفة، اجتماعا وزاريا تشاوريا مشتركا بهدف تحديد ورفع العقبات المتعلقة بتنفيذ البرامج الاستثمارية في القطاع الفلاحي وتمويلها.

وأفاد بيان لوزارة المالية، أن الوزيرين درسا عن كثب خلال جلسة العمل التي جرت بمقر وزارة المالية، “التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة مبرزين أهميته الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني”.

وأوضحت الوزارة في بيانها ان الاجتماع شهد “محادثات معمقة” من اجل تطوير حلول حقيقية لتخطي العقبات الحالية وتحرير قدرات القطاع الفلاحي.

وجدد فايد خلال الاجتماع “التزام وزارته بدعم قطاع الفلاحة بقوة عن طريق مرافقته في اطار مقاربة مبنية على نمط جديد من الحوكمة فيما يخص المالية العمومية”، مشيرا الى “ضرورة تخطيط وبرمجة و تنويع الموارد المالية من اجل ضمان نمو مستدام للقطاع”.

ومن جهته، شدد شرفة على “ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد”، مؤكدا على “أهمية التعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل ضمان استقرار السوق ووفرة المواد الغذائية الاساسية بشكل مستمر”.

وشملت الالتزامات المتخذة خلال هذا الاجتماع، “تدابير مالية موجهة، ومبادرات تهدف الى تعزيز صمود القطاع في مواجهة تذبذبات السوق العالمية والتغيرات المناخية”، حسب البيان.

وأكد الوزيران عن “عزمها على خلق بيئة ملائمة للنمو المستدام للفلاحة، بما يدعم الامن الغذائي الوطني”.

كما عبر الوزيران عن “رغبتهما الدائمة في العمل يدا بيد مع الفاعلين في هذا القطاع، من أجل ضمان تطويره وتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين”.