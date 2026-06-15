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اقتصاد

اجتماع وزاري لدراسة النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة وتعزيز النجاعة الطاقوية

الشروق أونلاين
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اجتماع وزاري لدراسة النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة وتعزيز النجاعة الطاقوية
وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
جانب من الاجتماع

عقد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اجتماعاً تنسيقياً بحضور إطارات من الوزارتين، خُصص لدراسة ومناقشة ملف النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة باعتباره أداة استراتيجية لتقييم تطور الطلب الوطني على الطاقة واستشراف آفاقه المستقبلية.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، حازت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، أن الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد تناول سبل تعزيز فعالية السياسات العمومية المرتبطة بقطاع الطاقة وترشيد الاستهلاك، من خلال الاعتماد على مؤشرات دقيقة تتيح متابعة تطور الطلب الوطني على الطاقة وتوجيه القرارات الاستراتيجية في هذا المجال.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول آليات تحسين مؤشرات النجاعة الطاقوية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطاقوية الوطنية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية من أجل تعزيز أمن الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، وضمان استغلال أكثر كفاءة للموارد المتاحة بما يدعم أهداف التنمية الوطنية.

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