عبر الحصول على "الشهادة الدولية لمستوى النضج 3 بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة"

اجتماع وزاري للرفع من تنافسية المنتجات الدوائية الجزائرية في الأسواق الدولية

الشروق أونلاين
وزارة الصناعة الصيدلانية
وزير الصناعة الصيدلانية ووزير الصحة في ترأس الإجتماع، 2 سبتمبر 2025.

ترأس وزيرا الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، والصحة عبد الحق سايحي اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم أشغال الورشة الوطنية لتقييم النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني للحصول على “الشهادة الدولية لمستوى النضج 3 بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة”، وهو ما من شأنه رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية.

ووفقا لما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية، أكد الوزير قويدري خلال الاجتماع على أن الحصول على شهادة النضج 3 سيضمن للصناعة الصيدلانية الولوج الى الأسواق الدولية من خلال تسهيل عملية تسجيل وتبادل الادوية المنتجة محليا.

أما وزير الصحة من جهته، فأكد على أن مصالحه تسهر على إتمام كل الإجراءات القانونية والتقنية لتسريع وتيرة اشغال هذه الورشة. كما أشار إلى أن مصالحه جندت كل الإمكانيات البشرية والتقنية للحصول على هذا التصنيف الدولي، خاصة في ضل   الطلب الافريقي المتزايد على الادوية الجزائرية.

تصدير المنتجات الجزائرية إلى سوريا محور محادثات بدمشق

وزارة التجارة الداخلية: لا زيادة في أسعار حليب العلب

الجناح الجزائري في معرض دمشق الدولي يواصل استقطاب المستثمرين

المعرض الإفريقي بالجزائر سيكون الأضخم.. وهذه برامجنا مع البنوك الجزائرية

إطلاق مشروع صناعة محرك يعمل بالهيدروجين الأخضر

بعد 14 عاما من الانقطاع.. سوريا تصدر أول شحنة نفط إلى الخارج

