اجتماع وزاري للرفع من تنافسية المنتجات الدوائية الجزائرية في الأسواق الدولية

عبر الحصول على "الشهادة الدولية لمستوى النضج 3 بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة"

ترأس وزيرا الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، والصحة عبد الحق سايحي اليوم الثلاثاء 02 سبتمبر، بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية، اجتماع عمل خصص لمتابعة مدى تقدم أشغال الورشة الوطنية لتقييم النظام الوطني للتنظيم الصيدلاني للحصول على “الشهادة الدولية لمستوى النضج 3 بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة”، وهو ما من شأنه رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الدولية.

ووفقا لما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية، أكد الوزير قويدري خلال الاجتماع على أن الحصول على شهادة النضج 3 سيضمن للصناعة الصيدلانية الولوج الى الأسواق الدولية من خلال تسهيل عملية تسجيل وتبادل الادوية المنتجة محليا.

أما وزير الصحة من جهته، فأكد على أن مصالحه تسهر على إتمام كل الإجراءات القانونية والتقنية لتسريع وتيرة اشغال هذه الورشة. كما أشار إلى أن مصالحه جندت كل الإمكانيات البشرية والتقنية للحصول على هذا التصنيف الدولي، خاصة في ضل الطلب الافريقي المتزايد على الادوية الجزائرية.