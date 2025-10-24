اجتماع وزاري مشترك لمتابعة مشروع “دزاير ميديا سيتي”

بوعمامة يشدد على تحسين صورة الدولة ضد تزييف الدوائر العدائية

أكد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، أنه سيتم عقد اجتماع وزاري مشترك، بين دائرته الوزارية، ووزير السكن والعمران والمدينة، ووزير المالية، تحت اشراف الوزير الأول، لفتح ملف مشروع انجاز “دزاير ميديا سيتي” بغرض متابعة تجسيده، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاء ذلك في رده، الخميس بالجزائر العاصمة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أين أوضح بوعمامة أن جهود توسيع وانتشار رسالة الاعلام الوطني “لا تقتصر على وسيلة اعلام من دون أخرى، بل هو جهد شامل تسعى الدولة الى تجسيده وتعميمه”.

ويهدف هذا المسعى – مثلما قال الوزير – إلى “تحسين صورة الدولة التي تسعى دوائر وجهات عدائيه عبثا النيل منها” عبر “مكافحه ظاهرة التضليل الاعلامي والأخبار المزيفة وحملات التشويه التي تستهدف بلادنا من قبل أطراف معروفة”.

وفي السياق نفسه، ذكر الوزير أن “انشاء محطات وقنوات ذات بعد اقليمي ودولي تندرج في هذا الاطار”.

كما شدد أيضا على “أهمية التكوين وفتح المجال لإعلاميين جزائريين أصبحت أسماؤهم مرتبطة بكبريات القنوات الإخبارية من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين العاملين في وسائل اعلام وطنية”.

وفي سؤال آخر متعلق باقتراح استحداث مديريات ولائية للاتصال، قال بوعمامة أن وزارة الاتصال “شكلت فوج عمل للتفكير في تقديم تصور لهذا الاقتراح لتعزيز العمل الإعلامي الجواري”، مضيفا أن الحكومة “تتجه نحو اعتماد استراتيجية وطنيه للارتقاء بالاتصال المؤسساتي” وأن “مرحلة إعداد الوثيقة المتعلقة بها بلغت 90 بالمائة، على أن تعرض قريبا” على الحكومة.

أما بخصوص مرافقة جهود الدولة في إطار مكافحة المخدرات والوقاية منها، أكد وزير الاتصال أنه تم تسخير وسائل الإعلام لهذا الغرض وتدعيم القدرات المهنية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإعلاميين حول كيفية تقديم محتوى إعلامي ذي جودة في المجال.

وذكر بهذا الخصوص أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت العام الماضي 713 برقية حول الموضوع، كما عالج التلفزيون العمومي، خلال السداسي الأول من العام الجاري، 452 موضوع بحجم ساعي بلغ 13 ساعة و30 دقيقة، بالإضافة إلى المقالات التي تنشرها الصحف الوطنية والمواقع الإخبارية، حسب الوزير الذي أكد أن مكافحة آفة المخدرات واجب وطني ومسؤولية مشتركة يجب الالتفاف حولها لإفشال مخططات أعداء الجزائر.