اجتماع وزير العدل بمنظمات المحامين..دراسة 13 نقطة لتحسين ممارسة المهنة

درس عبد الرشيد طبي وزير العدل، خلال اجتماعه بورؤساء منظمات المحامين وأعضاء الاتحاد، 13 نقطة هامة، بحضور إطارات سامية من وزارة العدل.

وجاء في بيان للوزارة “اجتمع عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، السبت، مع رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ورؤساء منظمات المحامين أعضاء الاتحاد وذلك بحضور إطارات سامية من وزارة العدل”.

النقاط المتعلقة بتحسين ظروف ممارسة المهنة:

1- إشكالات المثول الفوري،

2- العودة إلى نظام القضاء الجماعي مع حصره في بعض الجرائم حسب معايير محددة،

3- ضرورة معالجة مسألة الدفوع الشكلية في المنازعات الإدارية لتفادي طول آجال التقاضي،

4- الحدّ من الحبس المؤقت واحترام قرينة البراءة،

5- ضبط مسألة المتابعات الجزائية ضد المحامين،

6- إشكالات المحاكمة عن بُعد،

7- تقييم مدى تقدم عملية التقاضي الالكتروني،

8- أهمية عقد الاجتماعات التنسيقية بين النقباء ورؤساء المجالس القضائية لتحسين ظروف ممارسة المهنة،

9- استشارة مجلس الاتحاد بخصوص النصوص القانونية التي تهم القضاء،

10- إشكالات انسحاب المحامين من الجلسات لاسيما في مادة الجنايات،

11- نظام اقتطاع الضريبة،

12- تكوين المحامين الجدد والإسراع في تنظيم مسابقة للالتحاق بالمهنة.

13- تغطية بعض مناطق الجنوب بالمحامين.