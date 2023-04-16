اجراءات استقبال أفراد الجالية.. هذه أوامر وزير الداخلية

شدد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، على ضرورة تبسيط وتحسين اجراءات وظروف استقبال الجالية الوطنية في الخارج، وهذا تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون.

وقال مراد خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى مصالح الشرطة البحرية بمحطة ميناء الجزائر، السبت أنه ”يتعين على الجميع التجند من أجل تبسيط اجراءات استقبال الجالية الوطنية,، بغرض تسهيل تنقلهم إلى أرض الوطن، لاسيما خلال الصائفة المقبلة”.

ودعا الوزير إلى “استغلال الظرف الزمني المتبقي قبيل حلول موسم الاصطياف من أجل ضبط كل الاجراءات والتحضيرات اللازمة لاستقبال المهاجرين الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن واستدراك النقائص المسجلة في الموسم المنصرم”.

وأضاف في السياق ذاته أنه “يتعين على جميع المصالح المعنية باستقبال الجالية بما فيها سلكي الأمن الوطني والجمارك، تنسيق جهودها من أجل راحة المسافرين، لاسيما من خلال اتمام اجراءات التفتيش بالبواخر، لتقليص مدة الانتظار قبل مغادرة المحطة البحرية”.

وكان وزير الداخلية قد توقف في وقت سابق من زيارته لعدد من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني, بمقر شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي, حيث أكد ضرورة تسهيل حركة تنقل المواطنين على مستوى المعابر الجوية، خصوصا في فترات الذروة.

ووجه مراد بالمناسبة تعليمات من أجل “مضاعفة تعداد شبابيك الاستقبال مع تجنيد الكفاءات البشرية اللازمة لاستقبال الأعداد المتوقعة من المغتربين، والتي يرتقب أن تتضاعف بعد الاجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية بخصوص تخفيض سعر التذاكر إلى 50 بالمائة من قيمتها المعتادة”.