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الجزائر
حسب البروفيسور كمال جنوحات

اجراءات الدخول إلى الجزائر يجب أن تكون صارمة لتفادي موجة جديدة

الشروق أونلاين
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اجراءات الدخول إلى الجزائر يجب أن تكون صارمة لتفادي موجة جديدة

قال البروفيسور كمال جنوحات رئيس الجمعية الوطنية لعلم المناعة، إن تحاليل الكشف عن فيروس كورونا التي ستفرض على الوافدين إلى الجزائر بمجرد وصولهم إلى المطارات ستحد من حالات الغش، وتمنع حدوث موجة جديدة.

وأكد جنوحات خلال حديثه لإذاعة سطيف، الثلاثاء، أن قرار فتح الحدود أتى في وقته بعد إنخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا.

وأوضح  أن الإجراءات المزمع تطبيقها في المطارات بخصوص الزامية الكشف عن طريق PCR والكشف السريع عن مكونات الفيروس Test Antigénique كفيلة لتفادي إنتشار العدوى عند الدخول.

وفي هذا الصدد شدد على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات الوقائية بصرامة لتفادي حدوث موجة جديدة.

وأشار البروفيسور إلى أن الجزائريين إكتسبوا مناعة جماعية ولكن يجهل مدى فعاليتها ضد السلالات الجديدة للفيروس، موضحا أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس كورونا المستجد تتجاوز 8 أشهر حسب آخر الدراسات.

كما استبعد المتحدث حدوث موجات قوية في الجزائر كما وقع في الموجة الثانية معتبرا أن الوضعية الوبائية في البلاد مستقرة.

وقال جنوحات أن الجزائر لم تتجاوز مرحلة الخطر  مؤكدا أن “الفيروس لايزال بيننا ولا نعرف أي سلالة ستظهر”.

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التعليقات
1
  • elhorr

    إذا كانت إجراءات الصارمة علي كل الجزائريين بدون إستثناء من فوق حتي للأخر فأنا معها أما علي الضعفاء فقط فلا

    2

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