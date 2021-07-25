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اجراء امتحان القبول في الجامعات الامريكية لأول مرة من الجزائر

الشروق أونلاين
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اجراء امتحان القبول في الجامعات الامريكية لأول مرة من الجزائر

أعلنت السفارة الأمريكية عن امكانية اجراء امتحان القبول في جامعتها لأول مرة من الجزائر، دون الحاجة إلى السفر.

وأوضحت السفارة في فيديو مصور أنه بامكان المهتمين بالدراسة في الولايات المتحدة ممن اجتازوا شهادة البكالوريا أو من سوف يجتازها السنة المقبلة اجراء امتحان الدخول الجامعي الذي يتم قبوله أوطلبه في معظم الجامعات الأمريكية من الجزائر.

ويتم اجتياز الامتحان في مادتين الأولى تتعلق بالقراءة والكتابة والثانية في الرياضيات وهذا على مستوى مدرسة “السلام ” خاصة بدالي براهيم بالجزائر العاصمة.

وكشفت الجهة ذاتها أنه سيتم اجراء اختبار القبول الثاني يوم 28 أوت التالي حيث سيكون آخر أجل للتقديم يوم 30 جويلية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك .

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international?fbclid=IwAR1JUKcjQo0tK5NfiVwSP0wv2_E–NG6plOg8ySkbCfxM1Z4XFLQZFgOYjs

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