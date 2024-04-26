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رياضة
روتان مُخاطبا مسؤولي نادي مرسيليا

“اجلبوا المدرّب بلماضي فشخصيته قوية”

علي بهلولي
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“اجلبوا المدرّب بلماضي فشخصيته قوية”

دعا الفرنسي جيروم روتان إدارة النّادي المحلّي أولمبيك مرسيليا، إلى انتداب النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي.

ويُدرّب فريق مرسيليا التقني الفرنسي جون لويس غاسي منذ فيفري الماضي، بِعقدٍ قصير تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان المقبل.

وفي حصّة رياضية نشّطها سهرة الجمعة بِإذاعة “آر آم سي” الفرنسية، قال روتان: “أنتَ بِحاجة إلى مدرّب قويّ، يتمتّع بِشخصية قوية، ويكون قادرا على قول أشياء سيّئة لِوسائل الإعلام أو للجماهير عندما يضغطون عليه. بلماضي قام بِأشياء جميلة مع الجزائر، ولعب لِنادي مرسيليا، ومازال مرتبطا عاطفيا بِالفريق. ربّما يودّ التدريب على مستوى الأندية”.

ويبتعد جمال بلماضي عن نشاط التدريب منذ نهاية عمله مع “الخضر” في جانفي الماضي.

وفي الطرف المقابل، ورغم أنه يُعدّ أحد أقوى أندية فرنسا، رفقة باريس سان جيرمان. إلّا أن أولمبيك مرسيليا ما زال “تائها” منذ نهاية موسم 2009-2010، حينما أحرز لقب البطولة المحلّية.

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