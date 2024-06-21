احباط إدخال 6 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

موازاة مع توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة نفذتها في الفترة الممتدة من 12 إلى 19 جوان الجاري، من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، حسب ما أوردته الخميس حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 جوان 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، ويتعلق الأمر بكل من “س. أ” و”س. س أ” اللذين كان بحوزتهما “مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومجموعة معتبرة من الأسلحة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى”.

“كما تم توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، “أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 28 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 6 قناطير و12 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 78663 قرص مهلوس”.

وفي ذات السياق، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، 149 شخص وضبطت 12 مركبة و66 مولدا كهربائيا و51 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

كما تم “توقيف 12 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و8 بنادق صيد و12030 لتر من الوقود خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”.

من جهة أخرى، “تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ58 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 207 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”.