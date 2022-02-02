احباط تهريب قرابة 5000 لتر من الوقود عبر الحدود الجنوبية والشرقية

تمكن حرس الحدود خلال الأسبوع الماضي من إحباط محاولات تهريب قرابة 5000 لتر من الوقود عبر الحدود الجنوبية والشرقية.

وحسب حصيلة تدخلات نفذتها وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 جانفي إلى 01 فيفري 2022، فقد أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (4990) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

فيما كشف بيان لوزارة الدفاع عن توقيف 109 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست وأدرار وورڤلة وإن أمناس.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (08) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (15) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (10) قناطير و(53) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (22) تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم (25) كيلوغرام من نفس المادة وكذا (355464) قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (58) شخصا وضبطت (11) مركبة و(225) مولدا كهربائيا و(86) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن (10) أطنان من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (13) شخصا آخر وحجز (08) بنادق صيد ومسدسين (02) آليين و(51) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و(10372) وحدة من مادة التبغ بكل من ورقلة وعين ڨزام والوادي وبسكرة والجلفة والمنيعة وباتنة وتيزي وزو.