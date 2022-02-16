احباط محاولات “حرقة” لأكثر من 180 شخصا خلال أسبوع واحد

تمكن حراس السواحل خلال الأسبوع الماضي من احباط محاولات هجرة غير شرعية لـ184 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 15 فيفري، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز الجيش (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين ضبطت مفرزة أخرى كمية من الذخيرة الحربية تُقدر بـ (943) طلقة من مختلف العيارات، خلال دورية استطلاعية بجانت.

وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (14) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (09) قناطير و(29,5) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (23) تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم (68,5) كيلوغرام من نفس المادة و(1,140) كيلوغرام من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى (603299) قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، (158) شخصا وضبطت (14) مركبة و(196) مولدا كهربائيا و(137) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (20) شخصا آخر وحجز (13) بندقية صيد و(37) قنطار من مادة التبغ و(28036) وحدة من مختلف المشروبات و(2351) هاتف ذكي بكل من سطيف وباتنة وقسنطينة وبسكرة والأغواط والطارف ومسيلة. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (33490) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتمنراست وتندوف.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (184) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (111) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وورقلة وإن أمناس والوادي وتندوف.