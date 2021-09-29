احباط محاولة “حرقة” أكثر من 350 شخصا خلال أسبوع فقط

تمكن حراس السواحل خلال الأسبوع الماضي من احباط محاولات هجرة شرعية لـ 357 شخصا.

ونفذت وزارة الدفاع الوطني حسب بيان لها خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 سبتمبر 2021 عديد العمليات التي تمكن خلالها حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا (357) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (133) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وتبسة.

و”في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني”.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (11) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ(39) قنطار و(46) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخر وحجز (97956) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (201) شخصا وضبطت (12) مركبة و(124) مولدا كهربائيا و(98) مطرقة ضغط و(09) أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (2,7) طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف (17) شخصا وحجز (07) بنادق صيد و(1000) خرطوشة و(19620) وحدة من الألعاب النارية و(90) قنطار من مادة التبغ و(4980) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات منفصلة بكل من الوادي وبسكرة وورقلة وقسنطينة وباتنة وتبسة وأدرار. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (28647) لتر بكل من تمنراست وتندوف وتبسة والطارف وسوق أهراس.