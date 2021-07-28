احباط محاولة “حرقة” ما يقارب 200 شخص خلال أسبوع واحد

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الماضي، من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ187 شخص.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أنه “في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 جويلية 2021 العديد من العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا”.

وأوضح “انه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة الجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الإتجار بالمخدرات، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن باقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (08 ) تجار مخدرات وضبطت (273 ) كيلوغراما من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب”.

كما تم توقيف (31 ) تاجر مخدرات آخرين وحجز ( 35145 ) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

و في سياق آخر، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، (122 ) شخصا وضبطت (07 ) مركبات و ( 66 ) مولدا كهربائيا و ( 22 ) مطرقة ضغط و ( 85 ) كيسا من خليط الذهب الخام والحجارة بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير و تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

وأضاف “كما تم ضبط ( 03) بنادق صيد و (75000) علبة من مادة التبغ و (1200) وحدة من مختلف المشروبات وذلك خلال عمليات منفصلة نفدت بكل من ورقلة والوادي وبسكرة و الجلفة”.

وضمن جهود مكافحة التهريب دائما، تمت الاشارة الى إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود قدرت ب ( 2543 ) لتر بكل من تبسة و الطارف و سوق أهراس.

وأفاد ذات المصدر أن حراس السواحل تمكنوا من جانبهم من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (187) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وتلمسان والشلف والجزائر العاصمة وعنابة، فيما تم توقيف (82) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الوادي وتلمسان وتمنراست وسوق أهراس وإن أمناس وتيبازة.