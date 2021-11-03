احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ118 شخصا خلال أسبوع

تمكن حراس السواحل خلال الأسبوع الماضي من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 118 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 118 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهذا خلال العمليات التي نفذتها وحدات ومفارز الجيش بين الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2021.

فيما تم توقيف 143 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الطارف وتمنراست وتلمسان وجانت وبشار والوادي.

وأكد البيان أنه “في مجال مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير (05) قنابل تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وتبسة ومخبأ (01) للجماعات الإرهابية بالشلف”.

وفي سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (09) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ(16) قنطار و(66) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (35) تاجر مخدرات بحوزتهم (100631) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (194) شخص وضبطت (21) مركبة و(178) مولدا كهربائيا و(112) مطرقة ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (3,5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، في حين تم توقيف (16) شخص آخر وحجز (14) بندقية صيد و(22737) وحدة من مختلف المشروبات بكل من غرداية والأغواط وبسكرة وتيزي وزو وتبسة ومعسكر وبومرداس وتيسمسيلت، كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (8205) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.