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رياضة

احتال على جزائريين.. 10 أشهر سجنا لمنتحل شخصية والد مبابي

عمر سلامي
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احتال على جزائريين.. 10 أشهر سجنا لمنتحل شخصية والد مبابي
ح.م
كيليان إلى جانب والده ويلفريد مبابي

قضت محكمة فيرساي، بفرنسا بسجن مواطن فرنسي انتحل شخصية والد نجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، واحتال على جزائريين.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن المحكمة قضت بعقوبة السجن 10 أشهر ضد منتحل الشخصية، بعد أن استغل نجومية كيليان والشبه بينه وبين والد نجم المنتخب الفرنسي، ليوقع بضحاياه، الذين كان مبينهم رجلا جزائريا وزوجته.

ويأخذ منتحل شخصية والد مبابي مالا من ضحاياه، بعدما يوهمهم بقدرته على ضمان إقامة لهم في فرنسا.

وتفطن محقق إداري، للشخص المتورط في القضية، حيث وضع في وثيقة اسم باريس سان جيرمان وشعاره بطريقة عادية، وزور توقيع ويلفريد مبابي بطريقة احترافية، لكنه وقع في أخطاء فادحة عند تحرير رسائله ومطالبه.

ولم تكتف المحكمة بعقوبة السجن فقط، حيث امتدت إلى ربطه بسوار إلكتروني لتتبع خطواته، ويضاف إلى هذا غرامة مالية مقدرة بقيمة 2000 يورو، فيما لن يحصل ضحاياه على أي تعويض.

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