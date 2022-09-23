احتجاب المترشحين في أول أيام الحملة الانتخابية ببجاية

العملية تستمر إلى غاية يوم 11 أكتوبر

مر أول أيام الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية الجزئية، التي انطلقت رسميا منذ الخميس والتي تمتد إلى غاية يوم 11 أكتوبر الداخل، مرور الكرام بولاية بجاية، بعد اختفاء المترشحين عن الميدان، علما أن العملية تشمل أربع بلديات بإقليم الولاية، ويتعلق الأمر بكل من بلديات أقبو وتوجة وفرعون بالإضافة إلى مسيسنة، والتي ترشحت لها 12 قائمة، تمثل أحزاب الأفلان بقائمتين والأرندي والأفافاس بقائمة واحدة لكل منهما، إلى جانب ثماني قوائم حرة.

يأتي هذا رغم تحضير سلطة الانتخابات المستقلة لكل المتطلبات التي تسمح بانطلاق الحملة الانتخابية في أحسن الظروف، منها تحديد المواقع الموجهة لاحتضان مجريات الحملة من تجمعات وملصقات وغيرها، حيث ستسعى القوائم المترشحة للظفر بأكبر عدد من الأصوات على مستوى البلديات الأربع المذكورة بمجموع 46 ألفا و779 ناخب.

وبهذا الصدد، تحصي بلدية أقبو وهي ثاني أكبر تجمع سكاني بالولاية بعد عاصمتها أكبر عدد من الناخبين المعنيين بهذه الانتخابات الجزئية، بـ26 ألفا و180 ناخب، وبمجلس شعبي يضم 23 مقعدا، ترشحت لها أربع قوائم منها قائمتان حزبيتان لكل من الأفلان والأرندي إلى جانب قائمتين حرتين على غرار “صوت أحرار الصومام” و”أسيرام أقبو”، تليها فرعون بـ10 آلاف و432 ناخب بمجلس شعبي يضم 15 مقعدا تتنافس عليها قائمتان حرتان على غرار “الاتحاد” و”أسيرام” تليها توجة بـ5432 ناخب بمجلس شعبي يضم 13 مقعدا تتنافس عليها قائمة الأفلان والقائمة الحرة “الشباب من أجل التنمية والتغيير”.

أما بلدية مسيسنة التي تضم هيئة انتخابية تقدر بـ4735 وبمجلس شعبي يضم 13 مقعدا، فتتنافس عليها أربع قوائم منها قائمة لحزب الأفافاس، الوحيدة، وثلاثة قوائم حرة على غرار “يولي واس” و”أسيرام” و”شباب التغيير”.

وحسب معلومات “الشروق”، فإن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى ولاية بجاية قد أعلنت عن استعدادها الكامل لمواجهة أي طارئ وذلك من خلال تنصيب لجنة تنسيق عملياتية تضم كل مسؤولي السلطة التنفيذية للولاية وكل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.