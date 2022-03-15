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احتجاجات عنيفة في كورسيكا بعد الاعتداء على زعيم انفصالي في السجن

الشروق أونلاين
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احتجاجات عنيفة في كورسيكا بعد الاعتداء على زعيم انفصالي في السجن

اندلعت احتجاجات عنيفة في جزيرة كورسيكا الفرنسية تنديدا بالاعتداء على الناشط الانفصالي إيفان كولونا في السجون الفرنسية.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد دخل كولونا المدان بالسجن المؤبد لمشاركته في اغتيال المسؤول الإقليمي في كورسيكا عام 1998، في غيبوبة بعد تعرضه يوم 2 مارس الجاري للاعتداء من طرف سجين آخر.

وجرح 67 شخصا بينهم 44 من أفراد الشرطة في مظاهرة مؤيدة لكولونا الأحد. بعد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وسلطات الأمن.

ورفع المتظاهرون شعارات “الدولة الفرنسية القاتلة”، و “حرية حرية”، وسط حضور أعلام الانفصاليين.

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