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احتجاجات في الهند بعد الإفراج عن برلماني أساء للمسلمين

الشروق أونلاين
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احتجاجات في الهند بعد الإفراج عن برلماني أساء للمسلمين
أرشيف
حيدر أباد

يشنّ عشرات المسلمين في مدينة حيدر أباد بالهند، احتجاجات غاضبة، بعد الإفراج بكفالة عن النائب البرلماني المنتمي للحزب الحاكم علي ثاكور راجا سينغ، بعد ساعات على احتجازه على خلفية إدلائه بتصريحات مسيئة للإسلام.

واعتقل سينغ صباح الثلاثاء، عقب نشره يوم الإثنين الماضي، مقطعا مصورا يظهر فيه تعليقات مسيئة للنبي. وقد انطلقت على إثر ذلك موجة احتجاجات للمطالبة باعتقاله، لتتواصل بعد قرار الإفراج عنه في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

وقال عبد القادر ساني وهو مسؤول محلي في حيدر أباد لوكالة الأناضول، إن المطلب الوحيد للمحتجّين هو “اتخاذ إجراءات صارمة ضد سينغ، الذي أدلى مرارا وتكرار بتصريحات ضد الإسلام”.

كما أكد مظفر حسين خان، وهو رجل دين يقيم في حيدر أباد، أن تصريحات سينغ “تهدف إلى زعزعة الانسجام المجتمعي”.

وقال حسين خان: “عندما تم القبض عليه، حظي القرار برضا الجميع، لكن الإفراج عنه بكفالة في غضون ساعات حفز الناس على الخروج إلى الشوارع”.

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