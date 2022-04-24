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العالم

احتجاجات في عدّة مدن مغربية ضدّ ارتفاع الأسعار

الشروق أونلاين
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احتجاجات في عدّة مدن مغربية ضدّ ارتفاع الأسعار
أرشيف
جانب من الاحتجاجات

شارك العشرات يوم السبت، في وقفات احتجاجية متفرقة عبر عدّة مدن مغربية، احتجاجا على ارتفاع الأسعار. وللمطالبة بإعادة تشغيل مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد.

وجاءت هذه الوقفات استجابة لنداء “الجبهة الاجتماعية المغربية”، والنقابة الوطنية لصناعات الغاز والبترول.

وتجمّع عدد من المحتجّين في وقفة أمام مقر مصفاة “لاسامير” في مدينة المحمدية، التي توقفت عن العمل منذ العام 2016 بعد أن واجهت صعوبات مالية.

كما عرفت مدن أخرى، وقفات احتجاجية ضدّ ارتفاع الأسعار، على غرار العاصمة الرباط، وفاس، وتازة، وسلا، والجديدة، ووجدة.

وردّد المتظاهرون شعارات تدعوا إلى الحدّ من ارتفاع الأسعار. وإلى إعادة تشغيل وتأميم مصفاة “لاسامير”.

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