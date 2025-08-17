احتجاجات واسعة في المغرب على الحرمان من مياه الشرب

في ظل غياب استجابة الحكومة للمطالب الإنسانية للسكان

شهدت عدة مدن مغربية، الأحد، احتجاجات واسعة للمطالبة بمياه الشرب، حيث رفع المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم للواقع المزري الذي يعيشونه يوميا في ظل غياب استجابة الحكومة لمطالبهم.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، شملت الاحتجاجات مناطق واسعة في فاس ومكناس، حيث يعاني السكان من غياب الماء الصالح للشرب وانقطاعات طويلة دون سابق إنذار وكذا جفاف الآبار.

وشهدت الوقفات الاحتجاجية رفع الأصوات ضد سياسة التجاهل الحكومي مع تأكيد المواطنين أن استمرار انقطاع الماء يفاقم معاناتهم اليومية ويهدد صحتهم وحياة مواشيهم ومزروعاتهم، دون أي حلول عاجلة من الدولة.

وأوضح المشاركون أن احتجاجات اليوم جاءت للتأكيد على أن صبرهم نفد وأن الحكومة تتجاهل حقوقهم الأساسية دون أي مساءلة، معتبرين أن “استمرار الوضع يعكس فشل الحكومة ويترك السكان لوحدهم في مواجهة العطش يوميا”.

وفي ظل انسداد الأفق، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة حول أزمة التزويد بالماء في جهة فاس ومكناس والمناطق الأخرى، منبهة إلى تنامي الاحتجاجات ذات الصلة في ظل عجز التدابير التقنية المتخذة عن حل الأزمة.

كما لفتت المجموعة إلى أن العطش أصبح يهدد حياة السكان في عدة مناطق من البلاد وأن الاحتجاجات تظهر حجم لا مبالاة الحكومة وإمعانها في تجاهل معاناة المواطنين، حيث تظل الإجراءات الحكومية الشكلية عاجزة عن حل الأزمة.