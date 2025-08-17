-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
في ظل غياب استجابة الحكومة للمطالب الإنسانية للسكان

احتجاجات واسعة في المغرب على الحرمان من مياه الشرب

وكالات
  • 256
  • 0
احتجاجات واسعة في المغرب على الحرمان من مياه الشرب
ح.م

شهدت عدة مدن مغربية، الأحد، احتجاجات واسعة للمطالبة بمياه الشرب، حيث رفع المحتجون شعارات تعبر عن رفضهم للواقع المزري الذي يعيشونه يوميا في ظل غياب استجابة الحكومة لمطالبهم.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، شملت الاحتجاجات مناطق واسعة في فاس ومكناس، حيث يعاني السكان من غياب الماء الصالح للشرب وانقطاعات طويلة دون سابق إنذار وكذا جفاف الآبار.
وشهدت الوقفات الاحتجاجية رفع الأصوات ضد سياسة التجاهل الحكومي مع تأكيد المواطنين أن استمرار انقطاع الماء يفاقم معاناتهم اليومية ويهدد صحتهم وحياة مواشيهم ومزروعاتهم، دون أي حلول عاجلة من الدولة.
وأوضح المشاركون أن احتجاجات اليوم جاءت للتأكيد على أن صبرهم نفد وأن الحكومة تتجاهل حقوقهم الأساسية دون أي مساءلة، معتبرين أن “استمرار الوضع يعكس فشل الحكومة ويترك السكان لوحدهم في مواجهة العطش يوميا”.
وفي ظل انسداد الأفق، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة حول أزمة التزويد بالماء في جهة فاس ومكناس والمناطق الأخرى، منبهة إلى تنامي الاحتجاجات ذات الصلة في ظل عجز التدابير التقنية المتخذة عن حل الأزمة.
كما لفتت المجموعة إلى أن العطش أصبح يهدد حياة السكان في عدة مناطق من البلاد وأن الاحتجاجات تظهر حجم لا مبالاة الحكومة وإمعانها في تجاهل معاناة المواطنين، حيث تظل الإجراءات الحكومية الشكلية عاجزة عن حل الأزمة.

مقالات ذات صلة
أكاديميون وناشطون فرنسيون يقفون في وجه العنصرية لونوار

أكاديميون وناشطون فرنسيون يقفون في وجه العنصرية لونوار

باكستان: سوء الأحوال الجوية يتسبب في مقتل أكثر من 160 شخصا وتحطم مروحية إنقاذ

باكستان: سوء الأحوال الجوية يتسبب في مقتل أكثر من 160 شخصا وتحطم مروحية إنقاذ

ترامب يطير إلى ألاسكا للقاء بوتين وجها لوجه

ترامب يطير إلى ألاسكا للقاء بوتين وجها لوجه

اعتداء وحشي على منسق مناهضة التطبيع في المغرب!

اعتداء وحشي على منسق مناهضة التطبيع في المغرب!

251 شهيداً جراء التجويع في غزة.. بينهم 108 أطفال

251 شهيداً جراء التجويع في غزة.. بينهم 108 أطفال

حادث وادي الحراش.. رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر  

حادث وادي الحراش.. رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد