احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل.. استقالة مسؤول بالخارجية الأمريكية

قدم مسؤول بالخارجية الأمريكية، استقالته احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل ومباركتها للهجوم غير الإنساني على قطاع غزة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن جوش بول، استقال بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الصراع في إسرائيل وغزة، معلنا أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ووصف رد الإدارة بأنه “رد فعل متهور” قائم على “الإفلاس الفكري”.

وكان بول، مديرا للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، الذي يتعامل مع عمليات نقل الأسلحة.

وأضافت أن رحيل جوش يمثل مؤشرا نادرا من الانزعاج الداخلي إزاء دعم الإدارة القوي لإسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ووصفت الصحيفة الأمريكية هذا التطور بأنه استعراض علني للمعارضة داخل جهاز السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي عمل على منع مثل هذه التعبيرات عن الإحباط من الانتشار.

وأمضى بول أكثر من 11 عاما في وظيفته، التي ينسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس والرسائل العامة لمكتب رئيسي يتعامل مع المساعدات العسكرية.

وقال إنه لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن زار تل أبيب، الأربعاء، عقب مجزرة ارتكبتها إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة مخلفا مئات الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال بايدن -في تصريحات خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب- إنه أراد الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن تريد أن تتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حركة حماس التي اعتبر أنها ارتكبت ما وصفها بفظائع في إسرائيل.

وبشأن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، قال بايدن لنتنياهو “حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني، الثلاثاء، ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم”.