احتجاج بالبويرة للمطالبة بـالقصاص

أقدم، الخميس، سكان من بلدية بئر غبالو، الواقعة أقصى غرب البويرة، على الاحتجاج وغلق الطريق للمطالبة بالقصاص من قاتل الشاب حليم، الذي راح ضحية طعن بالسكين، بحر الأسبوع الفارط، على يد جاره المشتبه فيه.

واستنادا إلى مصادر محلية، فإن السكان المحتجين طالبوا بضرورة تطبيق القانون بكل صرامة في حق المتهم الذي غدر بجاره بالعمارة وأفقده حياته بطعنات خنجر مباغتة، لأسباب “واهية”. وهو الحادث الذي اهتز له الشارع المحلي بالمدينة التي تعرف بهدوئها وسكينتها. كما رفع المحتجون لافتات تطالب بتطبيق القصاص في حق المتهم حتى يكون عبرة مع التطبيق الصارم للقانون في حقه، وهو المطلب الذي يصرون عليه بسبب ما أوقعته الحادثة الأليمة على حد تعبيرهم من أثر في نفوسهم، خاصة وأن الضحية معروف عليه طيبته وحسن أخلاقه بين جيرانه وسكان المدينة على حد سواء.

وكانت مدينة بئر غبالو قد اهتزت على وقع جريمة نكراء راح ضحيتها الأسبوع الفارط شاب في مقتبل العمر على يد جاره بنفس العمارة بواسطة طعنات خنجر، حيث كشفت مصادر محلية أن أسباب الحادثة تعود إلى خلاف بينهما، حول كابل كهربائي لمضخة ماء تزود سكان الطوابق العليا بماء الشرب، فيما تعكف المصالح الأمنية على التحقيق في الحادثة مع المشتبه فيه، قصد معرفة الأسباب والدوافع الحقيقية للجريمة التي خلفت استنكارا وتذمرا كبيرين وسط السكان.