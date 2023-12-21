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احتجاج روسي “شديد” على اليابان بسبب “أنشطة استفزازية”

الشروق أونلاين
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احتجاج روسي “شديد” على اليابان بسبب “أنشطة استفزازية”
أرشيف
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعربت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس عن احتجاجها الشديد للسفارة اليابانية، بسبب ما اعتبرته أنشطة استفزازية تنفذها اليابان قرب أراضيها.

جاء هذا عقب إجراء تدريبات عسكرية جمعت قوات اليابان مع جيشي الولايات المتحدة وأستراليا في جزيرة هوكايدو القريبة من الحدود الروسية.

وجاء في بيان للوزارة الروسية:”في 18 ديسمبر، تم الإعراب عن احتجاج قوي للسفارة اليابانية في روسيا، يتعلق بمناورة عسكرية أخرى في جزيرة هوكايدو على مقربة من حدود الاتحاد الروسي”.

وتابع البيان:“أوضحنا للجانب الياباني أننا نعتبر مثل هذه الأنشطة الاستفزازية، التي تشمل دولا من خارج المنطقة، تهديدا محتملا لأمن الاتحاد الروسي”.

قبل أن يضيف:”لقد حذرنا من أن السياسات غير المسؤولة للإدارة التي يقودها فوميو كيشيدا تضع طوكيو على طريق تصعيد التوترات في المنطقة ككل”.

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