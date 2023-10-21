احتجاج ضد رئيس الوزراء الكندي بسبب دعمه للكيان

أثناء زيارته لمسجد في تورونتو :

احتج الحاضرون أثناء زيارة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم أمس الجمعة، إلى مسجد في منطقة تورنتو الكندية بسبب دعمه لإسرائيل.

احتج الحاضرون أثناء زيارة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأمس الجمعة، 20 أكتوبر، إلى مسجد في منطقة تورنتو الكندية بسبب دعمه لإسرائيل، كما دعوه إلى العمل على وقف النار.

فحسب قناة “سي بي سي” الكندية، فرئيس الوزراء الكندي زار مسجد “منظمة المسلمين العالمية” في أونتاريو، وذلك في زيارة غير معلنة لينتقده الحاضرون بسبب دعمه لإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى.

ففي الفيديو القصير والذي تم تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي، يمكن سماع الإنتقادات التي كانت توجه لترودو حين كان داخل المسجد، وحين خرج.

PM Justin Trudeau embarrassed and rejected from Canada Mosque pic.twitter.com/8NUhjYrzyr — Mohammed Hijab (@mohammed_hijab) October 20, 2023

فأثناء خروجه يمكن سماع عبارات مثل “عار عليك”، و”كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب ذبحهم؟”،”كم عددهم قبل أن تدعو لوقف إطلاق النار؟”.

وحسب القناة الكندية، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن زيارة ترودو إلى المسجد كانت “لإظهار دعمه للمتضررين في المجتمع المسلم من الأحداث المروعة في الشرق الأوسط”.

ويأتي هذا الإحتجاج بعد الدعوة التي وجهها أكثر من 30 نائبا كنديا عبر رسالة إلى ترودو يطلبون منه فيها إلى الدعوة إلى إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقد أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بعد عملية طوفان الأقصى عن دعمه للكيان. فكتب في بيان “إلى أصدقائنا الإسرائيليين: الكنديون معكم. إن حكومة كندا جاهزة لدعمكم، ودعمنا للشعب الإسرائيلي لا يتزعزع”.