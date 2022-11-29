احتراق ثلاثة شبان بينهم طفل بعد محاولة سرقة كوابل هاتفية بباتنة

أكدت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة، الثلاثاء، بأن الشبان الثلاثة الذين تعرضوا لصعقة كهربائية عالية الخطورة، منذ أيام بمدخل بلدية عين ياقوت ولاية باتنة، على علاقة بسرقة الكوابل الكهربائية، بغرض بيعها نحاس في أسواق الخردة.

و كانت فرقة الدرك الإقليمية لعين ياقوت، تلقت بلاغا ليليا منذ أيام، أفاد بانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي على مستوى الخط الكهربائي الرابط بين مدينتي المعذر وعين مليلة، ما استوجب تسيير دورية تمشيطية، و في اثناء ذلك عاين أفرادها شخصا مصابا بحروق وكسور على أهبة قطع الطريق الوطني رقم ثلاثة، و قد تمت كطاردته بعد محاولته الهرب ليتم توقيفه ويتعلق الأمر بالمسمى “خ ت” البالغ من العمر 16 سنة، اتضح من مجريات التحقيق معه أنه كان أصيب بصعقة كهربائية خلال محاولته سرقة كوابل، برفقة “ب ي” البالغ من العمر 39 سنة والمسمى “ن ع” البالغ من العمر 23 سنة ، لتعودهم على ذلك بإقليمي ولايتي باتنة و أم البواقي.

وأتاح البحث على المشتبه فيهما مرميين على الأرض وقد تعرضا لحروق على مستوى كامل جسمهما وبجانبهما قاطعة الحديد “سيزاي” من الحجم الكبير منصهرة الفكين جراء الشرارة الكهربائية القوية، ورأس مطرقة مربوطة بحبل ملتفة برجل أحد الموقوفين.

وفيما تحويل المصابين لعيادة المدينة، تم فتح محضر جزائي بالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليما.