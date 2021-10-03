احتراق حافلة ايتوزا بنفق واد اوشايح بالعاصمة

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل إخماد حريق حافلة للنقل الحضري التابعة لمؤسسة ETUSA، بداخل نفق واد أوشايح.

وأوضح بيان للحماية المدنية، الأحد، أن الحافلة تعمل على خط الجزائر وسط، بلدية باش جراح، واندلعت فيها النيران على الساعة 19.40 دقيقة، دون تسجيل خسائر بشرية

وأشارت مصالح الحماية إلى أن حركة السير مقطوعة بالنفق بإتجاه الجزائر وسط.