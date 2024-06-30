احتراق سيارة نفعية داخل نفق واد أوشايح بالعاصمة (فيديو)

تمكنت مصالح الحماية المدنية عصر الأحد، من إخماد حريق نشب في سيارة نفعية داخل نفق واد أوشايح في العاصمة، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.

الحادث وقع، حسب ما ذكره بيان لذات المصالح، عند الساعة 15:12 عصرا، بالقرب من الحاجز الأمني لرجال الشرطة، في الاتجاه نحو الصابلات ببلدية باش جراح.

وتسبّبت الحادث، وفق ما نقلته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، باضطراب حركة السير داخل النفق، مع انتشار دخان كثيف جراء الحريق.

وخلال أسبوع واحد، توفي 14 شخصا وأصيب 454 آخرون بجروح، إثر وقوع 373 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية، من 18 إلى 24 جوان الجاري، حسب حصيلة لمصالح الأمن.