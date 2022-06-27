احتراق 16 حافلة “ايتوزا” بالعاصمة

تسبب حريق شب الإثنين بمرآب للحافلات تابع لشركة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا”، في إتلاف كلي لـ 16 حافلة، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح الملازم الأول خالد بن خلف الله المكلف بالاعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية في تصريح لوكالة الأنباء أنه وفي حدود الساعة الخامسة صباحا شب حريق بمرآب للحافلات يقع بالطريق الوطني رقم 51 (الجزائر اتجاه بومرداس)، تابع لشركة النقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا” مخلفا اتلافا كليا لـ16 حافلة من نوع سوناكوم، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأضاف المتحدث أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من إخماد ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى باقي أرجاء الموقع، مشيرا إلى أن المرآب كان يضم 54 حافلة.