احترام المشاهد من أولوياتي وهذا جديدي في الدراما

مولاي ملياني لـ"الشروق":

أكد كاتب سلسلة “العمري والعمرية”، مولاي ملياني محمد مراد في تصريحه لـ”الشروق”، أن احترام المشاهد يعد من أبرز أولوياته في كتابة أعماله التلفزيونية، مشيرا إلى تركيزه على المواضيع الاجتماعية في تقديم الأعمال الكوميدية، لنقل الواقع بطريقة هزلية كوسيلة للترفيه من جهة، والتحسيس من جهة أخرى، حيث تعتبر سلسلة “العمري والعمرية” ثاني تجربة له في كتابة السيناريو، بعد سلسلة “الفايدة والحساب”، التي خاضها في سنة 2021، بالإضافة إلى مساهمته في كتابة سيناريو بعض حلقات “بوضو”، للراحل محمد جديد، فيما كشف مراد ملياني في تصريحه عن جديده في كتابة السيناريو، مشيرا إلى أنه انطلق قبل ثلاث سنوات في كتابة مسلسل درامي بعنوان “فاض الكاس”، الذي سيتناول ظاهرة ترك مقاعد الدراسة في سبيل تحقيق الربح السريع، موضحا أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، الذي يعتبره تجربة مميزة في مساره الفني، كونه ستقدم طريقة جديدة في الكتابة والطرح، في انتظار الفصل في الجهة المنتجة بعد تلقيه اقتراحات من طرف عدة منتجين جزائريين وتونسيين.

للإشارة، يطل الكاتب مولاي ملياني محمد مراد، خلال الموسم الرمضاني الحالي، كممثل في عدة أعمال تلفزيونية، على غرار “عائلة شوك”، للمخرج يوسف محساس و”الخاوة خاوة” لسامي فعور، كما قدم عدة تجارب في الإخراج المسرحي، أبرزها مسرحية “العازب”، للروائية ربيعة جلطي التي أنتجها المسرح الجهوي عبد القادر علولة لوهران مؤخرا، ومسرحية “نوافذ” و”الغلطة”، بالإضافة إلى الكتابة المسرحية لروايات جزائرية معروفة على غرار نساء كازانوفا لواسيني لعرج و”ساكورا” لامين الزاوي.