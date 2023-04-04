-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
مولاي ملياني لـ"الشروق":

احترام المشاهد من أولوياتي وهذا جديدي في الدراما

الشروق
  • 22
  • 0
احترام المشاهد من أولوياتي وهذا جديدي في الدراما
أرشيف

أكد كاتب سلسلة “العمري والعمرية”، مولاي ملياني محمد مراد في تصريحه لـ”الشروق”، أن احترام المشاهد يعد من أبرز أولوياته في كتابة أعماله التلفزيونية، مشيرا إلى تركيزه على المواضيع الاجتماعية في تقديم الأعمال الكوميدية، لنقل الواقع بطريقة هزلية كوسيلة للترفيه من جهة، والتحسيس من جهة أخرى، حيث تعتبر سلسلة “العمري والعمرية” ثاني تجربة له في كتابة السيناريو، بعد سلسلة “الفايدة والحساب”، التي خاضها في سنة 2021، بالإضافة إلى مساهمته في كتابة سيناريو بعض حلقات “بوضو”، للراحل محمد جديد، فيما كشف مراد ملياني في تصريحه عن جديده في كتابة السيناريو، مشيرا إلى أنه انطلق قبل ثلاث سنوات في كتابة مسلسل درامي بعنوان “فاض الكاس”، الذي سيتناول ظاهرة ترك مقاعد الدراسة في سبيل تحقيق الربح السريع، موضحا أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، الذي يعتبره تجربة مميزة في مساره الفني، كونه ستقدم طريقة جديدة في الكتابة والطرح، في انتظار الفصل في الجهة المنتجة بعد تلقيه اقتراحات من طرف عدة منتجين جزائريين وتونسيين.
للإشارة، يطل الكاتب مولاي ملياني محمد مراد، خلال الموسم الرمضاني الحالي، كممثل في عدة أعمال تلفزيونية، على غرار “عائلة شوك”، للمخرج يوسف محساس و”الخاوة خاوة” لسامي فعور، كما قدم عدة تجارب في الإخراج المسرحي، أبرزها مسرحية “العازب”، للروائية ربيعة جلطي التي أنتجها المسرح الجهوي عبد القادر علولة لوهران مؤخرا، ومسرحية “نوافذ” و”الغلطة”، بالإضافة إلى الكتابة المسرحية لروايات جزائرية معروفة على غرار نساء كازانوفا لواسيني لعرج و”ساكورا” لامين الزاوي.

مقالات ذات صلة
“عايلة شوك” تستعرض تنوع الجزائر ولهذا فضلت الكوميديا على الدراما

“عايلة شوك” تستعرض تنوع الجزائر ولهذا فضلت الكوميديا على الدراما

التغذية السليمة في رمضان

التغذية السليمة في رمضان

بالفيديو.. وفاة طفل سوري داخل بئر بعد 11 ساعة من محاولات إنقاذه!

بالفيديو.. وفاة طفل سوري داخل بئر بعد 11 ساعة من محاولات إنقاذه!

“الاختيار” و”11/11″ يتربعان على عرش الدراما.. وجريو ينافس جعفر قاسم

“الاختيار” و”11/11″ يتربعان على عرش الدراما.. وجريو ينافس جعفر قاسم

“الشروق” تشارك الحاجة فاطمة معزوز عيد ميلادها الـ 121

“الشروق” تشارك الحاجة فاطمة معزوز عيد ميلادها الـ 121

“الشدة”.. هدية صيام البنات لأول مرة بتلمسان

“الشدة”.. هدية صيام البنات لأول مرة بتلمسان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد