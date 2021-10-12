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الجزائر

احترام سيادة الجزائر.. هذا ما قاله وزير الخارجية الفرنسي!

الشروق أونلاين
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احترام سيادة الجزائر.. هذا ما قاله وزير الخارجية الفرنسي!

جدد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، الثلاثاء، التأكيد على “الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية”، وذلك في خضم توتر يخيم على العلاقات بين باريس والجزائر.

 وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية الفرنسية “مؤخرا جدد رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون التأكيد على احترامه الكبير للشعب الجزائري”.

وتابع وزير الخارجية “هذا الأمر يعني بالتأكيد الاحترام الراسخ للسيادة الجزائرية”، وأضاف “يعود للجزائريين ولهم وحدهم أن يقرروا مصيرهم وتحديد أطر خياراتهم ونقاشاتهم السياسية”.

واستدعت الجزائر في وقت سابق سفيرها في باريس ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي نقلتها صحيفة لوموند، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها العام 1962 على “ريع للذاكرة” كرسه “النظام السياسي-العسكري”، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

كما حظرت الجزائر عبور الطائرات الحربية الفرنسية مجالها الجوي الذي تستخدمه فرنسا بشكل منتظم للوصول الى قواتها التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقي.

ولدى سؤاله عن استدعاء السفير أبدى لودريان أسفه للخطوة، وقال “هذا الأمر لا يتناسب مع الأهمية التي نوليها للعلاقات بين أمتينا”.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي “نحن مقتنعون بأن العمل معا يصب في المصلحة المشتركة، أعتقد أن هذه الرؤية يشاطرنا إياها العديد من المسؤولين الجزائريين على كل المستويات“.

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