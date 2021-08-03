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رياضة

احترام صوت الأذان أم الحرج من اللعب ليلا في زمن “كورونا”؟!

علي بهلولي
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احترام صوت الأذان أم الحرج من اللعب ليلا في زمن “كورونا”؟!
الحكم يوسف قموح (الأرشيف)

أوقف الحكم يوسف قموح سهرة الثلاثاء، مباراة اتحاد العاصمة والضيف فريق شبيبة القبائل مُؤقّتا، بِسبب أذان صلاة العشاء.

وانطلقت هذه المباراة على الساعة التاسعة ليلا، بِملعب “عمر حمادي” بِبلوغين. وتزامن توقيت صلاة العشاء مع أواخر الدقيقة الـ 26 من عمر المواجهة، حيث سُمع الأذان من المسجد المُحاذي للمنشأة الكروية.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة المتأخّرة، ضمن إطار الجولة الـ 26 من عمر البطولة الوطنية. وانتهت لِمصلحة اتحاد العاصمة بِهدف لِصفر.

وإذا كان ما أقدم عليه الحكم يوسف قموح جديرا بِالإشادة، إلّا أن سلوك إيقاف المباراة بِسبب الأذان يطرح التساؤل: هل هو الوازع الديني القوي الذي حرّك “مدير المباراة”؟ أم هو الحرج من اللّعب ليلا، في وقت يتزامن مع ملازمة البيوت بِسبب استمرار مخاطر جائحة “كورونا”، عكس اللاعبين الذي يُسمح لهم بِالخروج استثناءً؟ ذلك لأن “اللّقطة” نادرة في ملاعب البطولة الوطنية.

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