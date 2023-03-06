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الجزائر
دعا الجمعيات إلى تكثيف المبادرات التضامنية في رمضان بن براهم:

احترام كرامة المواطن أولوية في الأعمال الخيرة

وهيبة. س
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احترام كرامة المواطن أولوية في الأعمال الخيرة
أرشيف
نور الدين بن براهم

حذر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، في تصريح لـ”الشروق”، على هامش منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية لولاية الجزائر، الجمعيات الخيرية من إهانة المواطن الجزائري من خلال المساعدات التي تقدمها للفقراء والمساكين تزامنا مع شهر رمضان، وقال إن العمل الخيري لديه تقاليد، وليس المهم حسبه، التنافس حول من يقدم اكبر عدد من “قفف رمضان”، بقدر ما يهم التكافل والإحسان والحفاظ على قيم الشهر.
ودعا الجمعيات الخيرية التي تفتح مطاعم الرحمة خلال رمضان، إلى رعاية ظروف النظافة والوقاية من حالة التسممات، قائلا إن كل ما تقوم به هذه الجمعيات يجب أن يكون بتنسيق مع السلطات المحلية، واحترام المواطن البسيط والإحسان إليه دون المساس بكرامته أكثر ما يميز العمل الخيري في شهر الرحمة.
وقال بن براهم، إن رمضان 2023 فرصة سانحة للكثير من الجمعيات لزيادة نشاطاتها الخيرية، والتوعوية، والإرشادية، وعليها أيضا أن تنقل انشغالات الفئات الضعيفة في بعض المناطق البعيدة عن أعين المسؤولين.

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