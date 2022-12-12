احتساب مهلة تسديد فاتورة الكهرباء والغاز من تاريخ استلامها

ضمن مقترحات حماية المستهلك المرفوعة إلى سونلغاز

سجلت مصالح “لجنة ضبط الكهرباء والغاز” مقترحات عبر لقاءاتها الجهوية تصب في خانة إجراء تعديلات على تواريخ الفواتير، للتقليل من حالات قطع الكهرباء والغاز والتي تكون في عادة على صلة بالمهلة الممنوحة للزبائن.

في هذا السياق، أوضحت كريمة سعدو، مديرة حماية المستهلكين والمصالحة بلجنة ضبط الكهرباء والغاز، خلال اللقاء الجهوي لمنطقة الوسط مع جمعيات حماية المستهلك ومديريات الطاقة والمناجم، المنظم الاثنين بالعاصمة، أن اللجنة رصدت عبر مختلف ملتقياتها وطنيا مطالب ومقترحات لجعل الفاتورة الموجهة للزبون سارية اعتبارا من تاريخ تسلمها الفعلي من طرف الزبون وليس من تاريخ إصدارها.

ووفق المتحدثة، فإن هذه المطالب تصب في اتجاه جعل مهلة 15 يوما اللازمة لتسديد الفاتورة من طرف الزبون، تحتسب من تاريخ تسلم المعني للفاتورة وليس من تاريخ الإصدار، لأن العديد من الزبائن لا يستلمون الفواتير في المواعيد المطلوبة لأسباب مختلفة.

ومن ضمن قائمة الانشغالات ذات الأولوية، وفق المتحدثة، يبرز ملف الاستهلاك التراكمي، الذي يتمثل في جمع استهلاك فاتورتين في واحدة فقط، ما يفقد الزبون حقه في الاستفادة من مزايا الشرائح الاجتماعية، بالنظر إلى أن تسعيرة الاستهلاك ترتفع إلى مستويات دفع أعلى كلما زاد الاستهلاك.

ورصدت اللجنة أيضا انشغالات على علاقة بمراجعة طريقة عرض الفاتورة وتقديم إشعار بالاستلام وإعلام المستهلكين بمبلغ وموعد تسديد الفاتورة، عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، ودراسة إمكانية إصدار فاتورة شهرية أو كل شهرين تكون اختيارية.

وفي رد على سؤال لـ”الشروق” بخصوص مقترح جعل تاريخ سريان الفاتورة من موعد الاستلام وليس الإصدار، أعطى الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، الانطباع بأن المجمع بصدد دراسة هذه المقترحات المقدمة، موضحا أن هذا اللقاء المنظم له طابع استشاري، وسونلغاز كلها آذان صاغية لكل جمعيات حماية المستهلك، حتى يحسن المجمّع من خدماته ويكون عند حسن ظن الزبائن على المستوى الوطني.